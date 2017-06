Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Ülu jagab Kristjanile oma hambaarstil käigu värskeid muljeid. Maige ja Merilin on loomade varjupaigas kassi võtmas. Allan üllatab Maret uute elustiilivalikutega. Laine külastab hotellis Almat ja ütleb lõpuks välja, mida ta naisest arvab. Almale tekitab see loomulikult ainult peavalu. Jürka hoiab Roccot, sest Evelin on tõsiselt haigestunud.