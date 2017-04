Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Priit Torim satub nagu kogemata Uku Palmi ukse taha. Pikapeale selgub, et konstaabel ei tulnudki Ursulat otsima. Üheskoos jõuavad mehed arusaamisele, et maailmal on veel nende jaoks üllatusi varuks. Evelinile saabub külla Henry, kes satub ärevusse, kui Roccoga üksi peab jääma. Ursula ja Evelin aga arutavad omi asju, mis pole alati kõige lihtsamad. Leili muretseb Jürka vaimse tervise pärast. Siiski on ka tema vaid naine ja oma südames kõigest soe ning südamlik inimene.