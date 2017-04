Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Alma ei suuda kuidagi leppida, et Jane külmik ikka ja alati süüa täis ei ole. Jaanus, kellele ta ühel külmikutäitmise retkel vahele jääb, suudab vanaemale selgeks teha, et ilmas on muidki muresid. Annemai on kimpus Üluga, kes räägib talle Intsu käikude kohta päris hulle asju. Oliver-Stenil on kriis, kuid Maige külaskäik julgustab teda siiski linnapeana jätkama. Tiina ja Margna otsivad elust uusi rõõme - seekord kahekesi koos.