Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Maruvihane Alma näitab Marele, kuidas teda internetis laimatakse. Merilin ja Maige arutavad tulevikuplaane ning otsustavad, et kõige tähtsam on ikkagi õnnelik olla. Henry ja Harry tulevad mõttele, kuidas Evelinile tööl oma kiindumust välja näidata. Anu on ametis Intsu linnameheks muutmisega, kuid tal jätkub aega ka hambavaluga maadlevale Ülule abiks olla.