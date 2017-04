Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Jane peab õhtul tööasjus ära käima ja kui ta Mare käest uurima läheb, kas võib lapsed vanaema juurde tuua, siis loomulikult satub sellele peale ka Alma. Tiina Pubis leiavad aset suured sündmused. Ükski leping pole kindel enne, kui see on täidetud. Just sellise tõdemuseni võib jõuda Margna. Konstaabel Torimi kodu külastab Ursula. Kas see visiit on millegi vana lõpetamine või hoopis uue algus, teab vaid Jumal taevas. Omamoodi saatuselöök on tabanud ka Morna uut linnapead Sander-Eerot, kelle aastavahetuse vallatused linna revisjonikomisjonile sugugi meeltmööda polnud.