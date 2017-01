Mida lähemale jõuab juubel, seda ärevamaks ja heitlikumaks muutub Alma. Sedapuhku püüab teda tasakaalus hoida Mare. Uku Palm lõunatab seekord hotellibaaris ja on valmis isegi oma taldriku puhtaks pesema, nagu ta Arega lõmpsib. Kui Are märkab aknast, et läheneb Evelin, palub ta Ukut teha nägu, nagu polekski see niisama heade naabrite suhe, vaid ehk midagi enamat... Tallinnas avastab kodunt läbi astunud Georg oma ema taas vanades asjades sorimas või pakkimas?