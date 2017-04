Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Tiina kohvikus on tekkinud ootamatu probleem, kuid abi tuleb just sealt, kust seda kõige vähem oodata oskaks. Samas saab Tiina jaoks seletuse nii mõnigi häiriv sündmus. Maige palub Oliver-Stenilt abi, kuid kui poeg saab teada, mis sorti abi ema vajab, tekitab see temas segadust. Jürka ja Leili peres on aga raha kaduma läinud. Otsimise käigus selgub nii mõndagi elulist nii raha kui ka kirjanduse kohta. Torimi kohtumine Arega, oma tulevase kaasa sugulasega, tõstab jälle konstaabli jaoks asjad natuke kummalisse valgusse. Muidu on Mornas kõik rahulik.