Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Margna on Rootsist tagasi ja käib Oliver-Stenile välja ennekuulmatu idee, kuidas Mornas elu arendada. Anuga juhtub Uuevarikul õnnetus ja kui Riks teda arsti juurde viib, tulevad taaskord mängu tüütud naabrid. Jaanus on mõelnud välja viisi, kuidas oma võlglastelt raha kätte saada. Laine loeb lehest Alma kohta levivat laimu ja on asjade käiguga vägagi rahul.