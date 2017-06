Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Priit ja Saara käivad endiselt terapeudi juures ja tundub, et see tuleb nende suhtele kasuks. Margna räägib Tiinale, mida tuleb järgmiseks ette võtta seoses Mornasse plaanitava poega. Henry on Riiast tagasi ja Evelin räägib talle Ahvenaga juhtunust. Annemai ja Riks leiavad mõlemad, et aina väheneva tööjõuga Uuevariku talus enam hakkama ei saa.