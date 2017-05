Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Allanile selgub, et Jaanus on tema abiga arvestanud oodatust rohkem. Olukord on täbar ning valida tuleb isatunnete ja oma au vahel. Evelin on spaas oma tööga kimpus ja Ahven võtab Roccoga tegelemise enda peale - tundub, et sel on kaval tagamõte. Laine ja Kristjani juurde saabub Jürka, kes leiab endale kõikjal tegevust. Margna esitab Tiinale väljakutse.