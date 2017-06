Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Raim viibib endiselt Mornas. Sonja ei hoia konfliktist eemale. Priit ja Saara on suhteteraapias. Alma kohtub üksikemaga, keda ta on toetanud, kuid midagi paistab selles naises väga valesti olevat. Jaanus on jälle jooma hakanud, muretseb raha pärast ja norib Janega tüli.