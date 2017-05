Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Lainel on plaan, kuidas kummutada kuulujutte, et tema tütar Evelin pankrotis on. Iseasi, kas naise kaval plaan koos Kristjaniga ka õnnestub. Alma seab sammud Jane juurde, et teda Soome peale mõtlema ahvatleda, kuid Jane pole mitte rumal naine ja nõnda ei saa Alma enam lõpuks isegi aru, kelle poole ta oma südames rohkem hoiab. Henry on hädas oma arusaamatu sisetundega. Evelini ja Rocco külastamine tema südames midagi klaarimaks ei muuda. Merilini külastab aga Sander-Eero, kelle soovid on viimasel ajal päris kummaliseks muutunud.