Are juurde ilmub Georg, kes on otsustanud põletada kõik sillad ja alustada uut elu. Arel on aga asjast oma arvamus. Uut eluetappi on alustamas ka Oliver-Sten ja Merilin. Neile elab innukalt kaasa Alma. Paraku muutub see uue alustamine küllalt seikluslikuks. Ursula tusasesse päeva toob järsu pöörde üks suur ümbrik.