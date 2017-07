Draamasari Õnne 13 24 (Eesti 2016)

Henry järjekordne töösõit tekitab Evelinis pahameelt. Riks sõidab Tallinnasse, et Georgi endale appi paluda. Saara leiab, et tal on palju kergem pihtida Allanile kui Priidule. Jane ja Alma ei suuda kokku leppida lapse kasvatamise küsimustes ja Mare peab jälle vahele astuma.