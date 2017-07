Draamasari Õnne 13 24 (Eesti 2016)

Jaanus ja Jane sõidavad tagasi Mornasse ning mitte ainult külla. Laine satub pargis Georgiga kokku ja otsustab Rocco kaitseks välja astuda. Are tahab, et Alma talle ütleks, mida oma eluga edasi ette võtta. Sonja rabab mitmel rindel tööd teha. Krissu kutsub Jürka endale appi, et ammu unustatud püss kaevust välja tuua.