Alma tunneb huvi, miks kodus istuv Mare enam klaverit ei piina, vaid hoopis arvutiklaviatuuri. Uku astub hotelli baari, kus ta tavaliselt kuigi tihti ei käi. Miks, seda ta Arele selgitabki. Ja siis sajab uksest sisse Georg. Harry Ahvena ja Aino suhted on juba nii kaugel, et viimane lubab Ahvenale kaigast anda, kui too tema poole õhtusöögile ei ilmu.