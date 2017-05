Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Laine pole suutnud veel Almale luuleraamatusse sattumist andeks anda ja Kristjan püüab olukorda omal moel lahendada. Henry Ahven kutsub Evelini enda juurde tööle, mis tõstab mehe väärtust ka Laine silmis. Are ja Georgi peres valmistutakse kooliminekuks. Saara on Mornas tagasi ja läheb samuti kooli, kuid sedakorda mitte enam õpilasena. Siiski tekib neil Priiduga ka hellemaid teemasid, mis koheselt lahendust ei leia. Oma osa on selles ka Sonjal.