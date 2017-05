Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Jaanus saabub ootamatult Soomest koju ja Jane süda aimab halba. Mehe käest vastuseid nõudes jõutakse üheskoos tõele lähemale. Kuid tõde ei pruugi alati uudisena mõjuda. Kohvikus leiab aset Intsu kohtumine ühe teatava naisterahvaga. Sonjal on selles kohtumises mängida oma otsustav osa. Vähemalt tema enese arvates. Are ja Georgi peres aga saab aimu, milline uudisteos Morna elus pöördeid võib tuua, ilma, et asjaosalised seda aimatagi oskaksid. Jürka ukse taha satub aga üks mees, keda Kerges sinna oodatagi ei oska.