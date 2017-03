Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Evelin ja Annabel tulevad vanaema Lainele külla. Laine saab teada, et Inglismaal pole elekter sugugi odavam. Samas selgub, et kolme põlvkonna naistel on nii mõndagi ühist. Allanile saab osaks kogemus, kuidas naine võib ära rikkuda isegi õlle maitse. Loomulikult on selleks naiseks Mare. Oliver-Sten on kimpus oma ema Maigega, kes kuidagi ei taha aru saada, et pärast linnapea vande andmist ei kuulugi poeg enam justkui talle, vaid arvatakse linna ühisvara hulka. Alma juurde saabub oodatud külaline Einar, kellega jõutakse ühisele arusaamisele, et aeg pole midagi igavest ja seda ei maksa sõnumite toksimise peale raisata.