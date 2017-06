Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Allan on jälle Anneli juures ja ei suuda noore naise võludele vastu panna. Evelin saadab oma tütre hoolimata viimase hirmudest tagasi Londonisse. Sonja ja Saara korraldavad Arele tüdrukuteõhtu. Ka Mare ja Alma on peol ning naised räägivad veini juues välja nii mõnegi neil hinge peal olnud asja. Are aga peab otsustama, mida teha tema elusse tagasi kippuva Raimiga, kes nüüd kolis Morna lähedale elama. Tema otsus üllatab kõiki asjaosalisi, ilmselt ka teda ennast.