Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Alma saab lõpuks Jaanuse kätte ja manitseb teda oma elu elama. Jaanus aga arvab, et muretsemiseks pole põhjust. Laine satub kaubaaegndi küüsi ja selgub, et põrgutee on ikka veel sillutatud heade kavatsustega. Loomulikult peab Kristjan naise rumalusi klattima. Evelini katsumused uuel töökohal pole veel esimese päevaga lõppenud. Ta peab võitlema nii pealetükkiva kliendi, kui ka tulevase äiapapaga, kellest ta ei saagi päris täpselt aru, mida viimane taotleb. Are ja Saara arutavad naisteasju, millest ei jää kõrvale ka Sonja.