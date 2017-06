Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Anneli on jõudnud Vissini ja proovib talle mitut moodi meeldida. Allaniga aga ei pea ta isegi väga üritama, kuna mehe poolehoid on juba võidetud. Ints leiab kasti oma vanade mänguasjadega ja Riks arvab, et peab pojaga lastesaamisest rääkima. Mare ja Jane ei ole kumbki rahul sellega, kuidas Jaanus tööl asju ajab. Ahven paljastab lõpuks oma plaanid Evelini suhtes, jäädes Jürkale vahele.