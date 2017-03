Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2013)

Saarale tekitab Priidu käitumine suurt segadust, kuid siiski väidab mees, et kõik on kõige paremas korras. Tegelikult on Priidul ka ebalevaks käitumiseks põhjust... Priit läheb Sonja juurde julgust koguma. Allan külastab Maret haiglas ja kuigi naine on alguses tõre, lahkub Allan sealt vähemalt täis kõhuga, kui mitte kergema südamega. Are ja Georgi peres aga tõstab pingeid haige laps. Loomulikult ei pääse Morna linn ka valimissegadustest, milles seekord on peasüüdlane Sander-Eero.