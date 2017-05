Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Allan ei leia kallil puhkepäeval ka kodust asu. Mare käib ja koristab ning kui ta viivukski naisest rahu saab, tuleb Jaanus. Õnneks leiab poeg lahenduse, kuidas Mare telesarjade vahelt korvpalliülekandeid vaadata. Are ja Evelin arutavad hotelli asju, kuid naiste ülemäära aus vestlus viib neid teineteisele liiga lähedale... Torim on aga hädas Ukuga, kes on otsustanud oma vanaduspäevi sisukamaks muuta.