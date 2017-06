Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2015)

Saara korraldab kodus õhtusööki sõpradega, aga asjad ei lähe plaanitult ja õhtu veedavad nad ikkagi Priiduga kahekesi. Are ja Georg tülitsevad, kuna Georg ei suuda unustada Raimi hiljutist külaskäiku. Sander-Eero on pealinnast tagasi ja teatab võidukalt oma pääsemisest valimisnimekirja. Sonjale see jutt ei meeldi ja nende teed lähevad lahku. Ahven kohtab tänaval Ainot ja nii saavad need kaks lõpuks oma suhteid klaarida.