Draamasari Õnne 13 19 (Eesti 2011)

Aasta viimased tunnid. Nagu ikka, rüüpab Allan õiget pidu oodates natuke õlut ja nagu ikka, hoiab ta pudelit laua jala taga peidus. Aga Marele teeb see sedapuhku vaid nalja. Juba traditsiooniks on saamas ka Riksi visiit. Seekord räägivad kaks karust meest klassikalisest muusikast. Evelin on tulnud koos poja Rokkoga emale ja kasuisale uueks aastaks külla. Saara ei sõidagi Arega Saaremaale, ja õigesti teeb, sest üksildasena tunneb ennast ka Priit. Maailm on väike ja Eesti veel väiksem: Tallinnas kohtuvad ootamatult Georg ja Are.