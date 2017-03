Kriminaalsari Öine administraator, 1/8 (The Night Manager, Inglise/USA 2016)

Kriminaalsari Öine administraator (The Night Manager, Inglise/USA 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

Poliitiline põnevik, mis on lavastatud John le Carré kuulsa samanimelise teose põhjal. Jonathan Pine (Tom Hiddleston) töötab ühes Kairo hotellis öise administraatorina. Sündmused hakkavad arenema pärast seda, kui temalt palub abi kohaliku gangsteri armsam Sophie (Aure Atika), kes on saanud jälile tohutule relvatehingule, millega on seotud Inglise miljardär Richard Onslow Roper (Hugh Laurie).