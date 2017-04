Roper räägib Jonathanile Andrew Birchist. Ta kavatseb esitleda Jonathani Tradepassi rahastajatele, lisades, et investorid ei saa raha päritolust teada, sest firma registreeritakse Küprosel ja Šveitsis. Angela näitab Tradepassi dokumente ja selgitab, et Roper maksab investoritele Tradepassi toetamise eest 20% tulust, kuid teenib relvamüügiga palju rohkem. Erilist tähelepanu pööratakse dokumentides olevatele nimedele Halo ja Felix. Angela saab teada, kes on need salapärased isikud.