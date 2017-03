Kriminaalsari Öine administraator (The Night Manager, Inglise/USA 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Öine administraator 1, 3/8 (The Night Manager, Inglise/USA 2016)

Burr ja Pine on ette valmistanud keerulise operatsiooni, mida hoiavad River House'i eest saladuses. Pine'i eesmärk on sisse imbuda Roperi ringkonda ja selleks on talle koostatud n-ö võltsitud minevik. Roper läheb seltskonnaga restorani, kus albaanlased röövivad Danny. Ta saab ka ise raskesti viga ja Roper viib ta oma koju paranema. Corkoran on väga kahtlustav, kuid esialgu ei õnnestu tal midagi avastada.