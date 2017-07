Kriminaalsari Noor inspektor Morse 3 (Endeavour, Inglise 2016) (Foto: )

Kriminaalsari Noor inspektor Morse 2, 2/4: Nokturn (Endeavour, Inglise 2014)

Muuseumis tapetakse vanem härra India rituaalse pistodaga. Kuna samal ajal külastavad muuseumi tütarlaste kooli kasvandikud, satub Morse vanasse mõisa, kus kunagi oli tapetud terve perekond ja kus nüüd kummitavat. Kui seal aga tüdrukud kaduma hakkavad, on Morse veendunud, et need kaks juhtumit on omavahel seotud.