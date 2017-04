Komöödiasari Miranda 3 (Inglise 2012) (Foto: )

Komöödiasari Miranda 1, 3/6: Töökoht (Inglise 2009)

Kuna töö naljapoes on emale pinnuks silmas, tahab Miranda tõestada, et on võimeline saama uue töökoha, kui vaid tahab. Töövestlus ei lähe siiski päris nii, nagu ta loodab.