Komöödiasari Minu pere (My Family, Inglise 2002) (Foto: )

Komöödiasari Minu pere, 8/8 (My Family, Inglise 2002)

Kui Susan leiab Viagra tabletid, ei suuda ta mõista, miks need Nicki asjade hulgas on. Ben haigestub ja satub haiglasse, kus tal diagnoositakse kõrgvererõhutõbi. Ta tunnistab, et võttis Viagrat. Susan lubab oma kodus joogatunde pidada. Brigitte on hambaarstikabinetis ikka tema ise.