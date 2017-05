Komöödiasari Minu pere 3, 3/13 (My Family, Inglise 2002)

Pärast Janey lahkumist hakkab Susan aduma karmi tõde, et on ainus naisterahvas majas. Beni sugulane Abi leevendab Susani muret. Michael pelgab, et pärast õe lahkumist võib ema muuta ta tüdrukuks. Ben ei tervita uut pereliiget avasüli, kartes kaotada vaikust ja rahu majapidamises.