Komöödiasari Minu pere 4, 6/13 (My Family, Inglise 2001)

Janey hakkab Manchesteris sünnitama. Kui ta Susani kõnedele ei vasta, on ema veendunud, et tütre sünnitus on alanud ja ta sunnib Beni Manchesteri minema.