Ligi pool aastat on Montmartre’it hirmu all hoidnud sarimõrvar, kes valib oma ohvriteks brünette naisi. Komissar Maigret’lt nõutakse tulemust ja ähvardatakse ta asendada teise uurijaga, kuid politseil pole mõrtsukast ühtki jälge. Lõpuks seab Maigret lõksu, saates naispolitseiniku mõrvarit peibutama. Aga sellal kui kahtlusalune istub vahi all, toimub kuues mõrv.