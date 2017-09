Draamasari Loomaarst doktor Mertens 4, 1/13: Mees papagoiga (Tierärztin Dr. Mertens, Saksa 2013)

1. osas: Äsja rehabilitatsioonilt naasnud doktor Susanne Mertensi elu võtab taas tuure üles. Tema kasutütar Rebecca on punkar Lucasse kõrvuni armunud, mis ei ole meeltmööda tüdruku isale ja Susanne elukaaslasele doktor Christoph Lentzile. Susanne ema Charlotte Baumgart on kunstiõpingud lõpetanud ja otsib hoogsalt tööd, abikaasa Georg jääb aga loodetud ametist ilma. Lisaks kahtlustab Susanne, et loomaaeda toodud haruldane papagoi on salakaup ja tema töökoht satub ohtu.