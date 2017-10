Draamasari Loomaarst doktor Mertens 4, 2/13: Uued suunad (Tierärztin Dr. Mertens, Saksa 2013)

Charlotte on pettunud, sest kõik galeriid keeldusid tema pilte näitamast, kuid doktor Susanne Mertensil on juba idee, kuidas ema tuju tõsta. Rebeccal on poistega probleeme. Loomaaia papagoidel halveneb tervis ja Susanne kahtlustab, et nakatajaks on doktor Berkhoffi papagoi Othello. Kui selgub epideemia tegelik põhjus, otsustab Susanne oma pikaajalise soovi täide viia ja Leipzigi ülikooli ornitoloogiakursustele minna. Üllatuslikult kohtab ta seal doktor Berkhoffi, kes töötab ülikoolis õppejõuna.