Kutsuge ämmaemand! 4, 1/2: Jõulu-eri, 1 (Call the Midwife Christmas Special 2014, Inglise 2014)

Draamasari Kutsuge ämmaemand. Jõulud 3 (Call the Midwife Christmas Special 2013, Inglise 2014)

Kui tuuakse päevavalgele lapseootel vallasemade kodus valitsev korralagedus, tuleb Chummyl ja Patsyl varjupaiga juhtimine enda kätte võtta. Hiljem aitavad nad ühel noorel emal otsustada, et ta siiski ei taha anda oma last lapsendada. Cynthia tunneb kutsumust nunnaks hakata, kuid kõhkleb selles. Kohtumine endise vaimuhaigla patsiendiga aitab tal otsusele jõuda. Kuigi Jenny tegelaskuju on sarjast välja kirjutatud, jätkab Vanessa Redgrave eaka Jenny kaadritaguse häälena ja ilmub ka ise esimest korda sarja jooksul ekraanile.