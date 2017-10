Draamasari Kutsuge ämmaemand! 1 (Call the Midwife, Inglise 2012) (Foto: )

Draamasari Kutsuge ämmaemand! 4, 6/8 (Call the Midwife, Inglise 2015)

Õde Mary Cynthia sõbruneb Iirimaa rändurite rühmaga, kes on puruks pommitatud alal laagri üles löönud. Olukord läheb keeruliseks, kui üks naine hakkab sünnitama just siis, kui politsei tuleb rändureid ära ajama. Kui vallaline suhkruhaige tüdruk, kes on alles teismeeas, avastab, et on rase, soovitatakse tal võimalike komplikatsioonide tõttu rasedus katkestada. Tüdruk põgeneb koos kallimaga, kuid ilma insuliinivarudeta jääb ta raskelt haigeks ja noormees peab tema elu päästmiseks kiirelt tegutsema.