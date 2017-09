Draamasari Kutsuge ämmaemand! 2, 8/10 (Call the Midwife, Inglise 2013)

Tuberkuloosiepideemia hirmus kutsub dr Turner Poplarisse röntgeniauto. Õde Bernadette laseb kartliku tüdruku julgustamiseks oma kopsud läbi valgustada ja avastab oma jahmatuseks, et ta on haige. Jenny patsiendiks on surev pubiomanik, kes on tuberkuloosi läbi kaotanud peaaegu kogu pere. Nüüd tuleb Jennyl teda lepitada ainsa allesjäänud lapsega.