Draamasari Kutsuge ämmaemand! 1 (Call the Midwife, Inglise 2012)

Draamasari Kutsuge ämmaemand! 3, 2/8 (Call the Midwife, Inglise 2014)

Jenny edutamine teeb Trixiele meelehärmi. Pärast tuntud arsti loengu kuulamist püüab Cynthia kasutada kaasaegset lähenemist sünnitusvalude leevendamisele, kuid kohtab õde Evangelina vastuseisu. Lõpuks tema meetodid siiski õigustavad ennast. Jenny tegeleb Dorisega, kes on abielus agressiivse mehega ja kavatseb lapse hüljata, kuna see paljastaks tema truudusemurdmise. Jenny veenab teda, et ta laseks lapse ametlikult adopteerida.