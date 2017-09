Draamasari Kutsuge ämmaemand! 3, 1/8 (Call the Midwife, Inglise 2014)

Kätte on jõudnud 1959. aasta. Nunnad ja ämmaemandad kolivad uude Nonnatuse majja ning saabub uus nunn, õde Winifred (Victoria Yeates). Nõuandla töötab samuti uutes ruumides, kuid esialgu suurema eduta, kuni Chummyl õnnestub kutsuda printsess Margaret ametlikule külaskäigule. Jenny ja dr Turner murravad pead, miks ühe ema kaks last on alalõpmata haiged. Ootamatult leitakse õde Joani igivanast raamatust mõistatuse võti, mis viib toona veel vähe tuntud tsüstilise fibroosi diagnoosimiseni.