Draamasari Kutsuge ämmaemand! 3, 8/8 (Call the Midwife, Inglise 2014)

Shelagh ja dr Turner tunnistatakse adopteerimiseks sobivaks ning neist saavad väikese tüdruku vanemad. Kolleegid toetavad Chummyt, kelle ema seisund halveneb. Lõpuks sureb leedi Browne rahulikult Chummy kodus. See kogemus avaldab suurt mõju Jennyle, kes leiab nüüd, et tema kutsumus on hoolitseda surmahaigete eest. Ta lahkub Nonnatuse majast, jätab ämmaemanda töö seljataha ja alustab uut karjääri Marie Curie halastajaõena.