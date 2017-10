Draamasari Kutsuge ämmaemand! 4, 7/8 (Call the Midwife, Inglise 2015)

Nonnatuses puhkeb tulekahju ja evakueerimise käigus lähevad kaks vastsündinud last vahetusse. Nende emad on juhtumisi klassiõed ja ühel lapsel on kaasasündinud südamerike.