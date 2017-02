Kodused mehed (Foto: ERR)

Draamasari Kodused mehed 1, 10/10: Täid (House Husbands, Austraalia 2012)

Lewis kutsub Kane'i ja Marki appi Justinit otsima. Phoebel algab sünnitus, kuid selgub, et tegu on valetuhudega. Kui sünnitus päriselt algab, ei julge ta haiglasse minna. Aeg saab otsa ja laps sünnib autos. Justin tahab veeta viimase õhtu koos oma lastega. Lucy leiab ta üles ja kutsub tagasi. Abi uputab end töösse, Gemmal on temast kahju, ta kutsub Abi karaokeõhtule ja soovitab Markile andestada. Mark ja Abi kutsutakse kooli, sest Poppyl on täid.