Kodused mehed (Foto: ERR)

Draamasari Kodused mehed 1, 8/10: Kohtupäev (House Husbands, Austraalia 2012)

Kohtupäev jõuab kätte. Justin saab teada, et Nicola kavatseb võtta laste uueks perekonnanimeks oma neiupõlvenime. Nicola vihastab Zaci peale ja ütleb, et ei taha tema ema olla. Abi palub Markil asendada teda klassiekskursioonil ja kontserdil. Zac läheb enne kontserti kaduma. Phoebe lapse sünniks valmistudes otsib Gemma välja Tilda imikurõivad ja tunneb, et ta tahaks veel üht last. Mark satub Abile ja dr O'Connellile peale ning lohutab end õpetaja Nadiriga.