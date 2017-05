Frank Underwoodi presidendiaeg on kulgenud üle kivide ja kändude ning tema reiting on langenud ülimadalale. Ta tuleb välja programmiga AmWorks – Ameerika töötab, mille eesmärk on tagada täistööhõive, kuid see ei leia erilist toetust. Doug Stamper viibib pärast raskeid vigastusi taastusravil. Claire tahab saada USA esindajaks ÜRO juures.