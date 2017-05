Draamasari Kaardimaja 3, 3/13 (House of Cards, USA 2015)

Draamasari Kaardimaja 3 (House of Cards, USA 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

Venemaa president Viktor Petrov külastab Valget Maja, et arutada USA vägede viimist Jordani orgu. Visiidi ajal flirdib Petrov Claire'iga. Läbirääkimistel Frankiga nõustub Petrov toetama USA ettepanekut tingimusel, et USA demonteerib oma õhukaitsesüsteemi Euroopas. Pärast järelemõtlemist president Underwood keeldub. Pressikonverentsil kinnitab ta, et USA saavutab rahu Lähis-Idas sõltumata Venemaa toetusest.