Draamasari Kaardimaja 3 (House of Cards, USA 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

Frank ja Claire lendavad Moskvasse läbirääkimisi pidama ning loodavad tagasi tuua vabastatud Corrigani. Visiit lõpeb Claire'i avaldusega, mis ähvardab nende plaanid ohtu seada. Lisa soovitusel teeb Max/Gavin aidsianalüüsi ja valetab Lisale, et tulemus on positiivne, selleks et Lisa avaneks ning annaks informatsiooni, mis võib juhtida Racheli juurde.