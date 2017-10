Komöödiasari Jah, härra peaminister 1, 5/8: Tõeline partnerlus (Yes, Prime Minister, Inglise 1986)

Valitsust tabab rahanduskriis just siis, kui parlamendisaadikuid ja tippametnikke on ootamas palgatõus. Sir Humphrey paneb mängu kõik oskused, et oma osast mitte ilma jääda.